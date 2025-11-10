В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем

Четыре грузовых вагона с щебнем сошли с рельсов без опрокидывания в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, ЧП произошло ночью 10 ноября на станции Янега.

«Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов», - указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения в ходе эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Мурманске сошли с рельсов пять грузовых вагонов, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
