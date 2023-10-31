В Шебекино в результате обстрела ВСУ повреждены три частных дома
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 31 октября обстреляли город Шебекино Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками выбило окна и повредило заборы трех частных домовладений.
Повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные службы, сообщил Гладков.
Ранее во вторник силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Попытка террористической атаки предотвращена около 19:00 мск, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru