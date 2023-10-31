В Шебекино в результате обстрела ВСУ повреждены три частных дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 31 октября обстреляли город Шебекино Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками выбило окна и повредило заборы трех частных домовладений.

Повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные службы, сообщил Гладков.

Ранее во вторник силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Попытка террористической атаки предотвращена около 19:00 мск, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьВСУ

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