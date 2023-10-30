СМИ: Село в Белгородской области обстреляли из танка
30 октября 202308:36
Белгородское село Новая Таволжанка обстреляли из танка, пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, украинская сторона обстреляла населенный пункт из танка Т-64.
Отмечается, что обстрел велся со стороны Харьковской области. В результате инцидента никто не пострадал.
ВСУ за сутки нанесли по территории Белгородской области 18 ударов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru