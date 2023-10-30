СМИ: Село в Белгородской области обстреляли из танка

Белгородское село Новая Таволжанка обстреляли из танка, пишет Telegram-канал Shot.

ВСУ обстреляли деревню Городище Курской области

По информации СМИ, украинская сторона обстреляла населенный пункт из танка Т-64.

Отмечается, что обстрел велся со стороны Харьковской области. В результате инцидента никто не пострадал.

ВСУ за сутки нанесли по территории Белгородской области 18 ударов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьОбстрел

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