В Северной Осетии арестовали еще 23 участника незаконного митинга

В Северной Осетии под арест взяты еще 23 участника, прошедшего в республике митинга в период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Отмечается, что задержанные будут находиться под арестом от 3 до 15 суток в качестве административного наказания.