В Северной Осетии арестовали еще 23 участника незаконного митинга
В Северной Осетии под арест взяты еще 23 участника, прошедшего в республике митинга в период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.
Отмечается, что задержанные будут находиться под арестом от 3 до 15 суток в качестве административного наказания.
Накануне сообщалось, что владикавказские суды назначили административный арест первым 14 участникам несанкционированной акции протеста. Дела были квалифицированы по 19.3 статье КоАП РФ "Неповиновение сотруднику полиции" и 20.2 статье, подразумевающей наказание за нарушение общественного порядка.
Акция протеста была проведена 20 апреля на площади Штыба перед Домом правительства Северной Осетии. Митингующие требовали отмена режима самоизоляции. Центральные власти назвали акцию незаконной, однако призвали правительство республики поддерживать с жителями конструктивный диалог.
По данным регионального Минздрава, диагноз COVID-19 обнаружен у 211 жителей Северной Осетии. 18 пациентов уже выздоровели, двое скончались.
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