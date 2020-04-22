До 13 силовиков пострадали во время протестов во Владикавказе

Не менее 13 сотрудников правоохранительных органов получили физические увечья во время незаконного митинга во Владикавказе в минувший понедельник. По этому факту возбуждены уголовные дела, информирует следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, нарушители оказали сопротивление стражам порядка, противодействуя задержанию, не желая быть привлеченными к административной ответственности. В результате их действий пострадали бойцы Росгвардии и сотрудники министерства внутренних дел.

Уголовные дела открыты по статьям о хулиганстве и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти.

Как отмечает RT, 14 участников не согласованного митинга в столице Северной Осетии получили административные аресты на срок от 3 до 15 суток.

