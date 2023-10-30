В Севастополе задержан россиянин, передавший ВСУ данные о защитных сооружениях
Россиянина, передававшего данные об оборонительных сооружениях Крыма, задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в марте подозреваемый, который осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений на полуострове, собрал информацию об указанных объектах с привязкой к координатам. Россиянин передал эти сведения представителю Вооруженных сил Украины.
Ленинский районный суд Севастополя заключил задержанного под стражу.
Ранее ФСБ пресекла деятельность трех агентурных групп в Запорожской области, координируемых украинской военной разведкой, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru