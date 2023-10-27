В Запорожской области задержали членов трех агентурных групп украинской разведки
Участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержали в Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь - це Украина"», — указали в ведомстве.
Ресурсы использовались для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на население региона. Администраторы склоняли жителей области к сбору и передаче данных о российских военных, размещали материалы с пропагандой и оправданием террористической деятельности, формировали антироссийскую повестку. Правоохранители прекратили работу ресурсов.
По данным ФСБ, во время допросов задержанные признались в работе по заданиям украинской военной разведки. Один из агентов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
Против задержанных возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Также правоохранители формируют доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности по статьям о госизмене и шпионаже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru