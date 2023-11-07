В Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника
Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее градоначальник заявил, что в Севастополе сбили над морем пять беспилотников, напоминает телеканал «360».
По словам Развожаева, обломки одного из дронов упали на крышу частного дома в Андреевке, возникло небольшое возгорание. Позже огонь ликвидировали.
«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадал один мужчина, он получил перелом руки. Угрозы жизни пострадавшего нет.
Как указал Развожаев, серьезных повреждений зданий и коммуникаций после атаки дронов в Севастополе не зафиксировали.
Между тем Минобороны сообщило, что над Черным морем и Крымом были уничтожены девять и перехвачены восемь беспилотников, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru