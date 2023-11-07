В Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника

Ранее градоначальник заявил, что в Севастополе сбили над морем пять беспилотников, напоминает телеканал «360».

По словам Развожаева, обломки одного из дронов упали на крышу частного дома в Андреевке, возникло небольшое возгорание. Позже огонь ликвидировали.

«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадал один мужчина, он получил перелом руки. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Как указал Развожаев, серьезных повреждений зданий и коммуникаций после атаки дронов в Севастополе не зафиксировали.

Между тем Минобороны сообщило, что над Черным морем и Крымом были уничтожены девять и перехвачены восемь беспилотников, пишет RT.

