В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву

В Сети появились кадры, на которых видны последствия падения в Раменском беспилотника, летевшего на Москву. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Shot».

Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву

По данным источника, на месте происшествия при попадании БПЛА был поврежден автомобиль, который находился рядом с загоревшимся домом. На место ЧП в деревне Становое прибыли экстренные службы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Раменском в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина.

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ФОТО: Владимир Сальдо
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