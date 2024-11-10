В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву

По данным источника, на месте происшествия при попадании БПЛА был поврежден автомобиль, который находился рядом с загоревшимся домом. На место ЧП в деревне Становое прибыли экстренные службы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Раменском в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина.

