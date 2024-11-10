В Сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Москву
10 ноября 202416:46
В Сети появились кадры, на которых видны последствия падения в Раменском беспилотника, летевшего на Москву. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Shot».
По данным источника, на месте происшествия при попадании БПЛА был поврежден автомобиль, который находился рядом с загоревшимся домом. На место ЧП в деревне Становое прибыли экстренные службы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Раменском в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru