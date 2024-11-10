В Раменском при атаке ВСУ пострадал один человек

При атаке украинских беспилотников на Подмосковье в поселке Становое Раменского городского округа пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Известно, что в населенном пункте после падения осколков БПЛА также загорелись два дома.