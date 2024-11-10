В Раменском при атаке ВСУ пострадал один человек

При атаке украинских беспилотников на Подмосковье в поселке Становое Раменского городского округа пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Известно, что в населенном пункте после падения осколков БПЛА также загорелись два дома.

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По словам главы региона, 52-летняя пострадавшая попала в реанимацию с ожогами. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести. Воробьев пообещал, что власти Подмосковья окажут женщине всю необходимую помощь.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что утром 10 ноября над московским регионом было сбито более 30 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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