В семи регионах уничтожили 29 дронов ВСУ
18 октября 202501:32
Дежурные средства ПВО ликвидировали 29 дронов ВСУ в семи регионах России. Об этом заявило Минобороны.
«С 21.00 мск до 23:00 мск... уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.
Девять БПЛА сбили над Воронежской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Брянской, по два – над Волгоградской и Орловской областями, еще по одному – над Курской и Ростовской.
Ранее два беспилотника ВСУ ликвидировали в Крыму.
