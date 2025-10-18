В семи регионах уничтожили 29 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 29 дронов ВСУ в семи регионах России. Об этом заявило Минобороны.

«С 21.00 мск до 23:00 мск... уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.

Девять БПЛА сбили над Воронежской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Брянской, по два – над Волгоградской и Орловской областями, еще по одному – над Курской и Ростовской.

Ранее два беспилотника ВСУ ликвидировали в Крыму.

ФОТО: РИА Новости
