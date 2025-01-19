В селе Русское Поречное найдены тела замученных украинскими военными жителей

В подвалах жилых домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных военными Украины жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военнослужащих.

Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих

По их словам, Вооруженные силы Украины пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из населенного пункта. У них были связаны руки. Их загнали в подвал, куда закинули несколько гранат.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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