В селе Русское Поречное найдены тела замученных украинскими военными жителей
19 января 202501:02
В подвалах жилых домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных военными Украины жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военнослужащих.
По их словам, Вооруженные силы Украины пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из населенного пункта. У них были связаны руки. Их загнали в подвал, куда закинули несколько гранат.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле
- В селе Русское Поречное найдены тела замученных украинскими военными жителей
- СМИ: У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти
- Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ель
- Средства ПВО сбили три украинских дрона над Черным морем и Крымом
- С начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека
- Теннисиста Медведева оштрафовали на $76 тысяч за его поведение на Australian Open
- Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix
- СМИ: Два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы
- Мазут после разлива в Керченском проливе может попасть в Грузию и Турцию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru