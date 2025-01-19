В селе Русское Поречное найдены тела замученных украинскими военными жителей

По их словам, Вооруженные силы Украины пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из населенного пункта. У них были связаны руки. Их загнали в подвал, куда закинули несколько гранат.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

