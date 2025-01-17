По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.

Также российские войска подбили 304 танка, 231 БМП и 173 БТР, 1562 боевых бронированных машины.

Кроме того, были уничтожены 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 93 станций РЭБ, четыре РЛС ПВО, 1493 автомобиля и 30 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Курской области были уничтожены штурмовые группы ВСУ, состоящие из бывших заключённых, сообщает RT.

