Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 230 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.
Также российские войска подбили 304 танка, 231 БМП и 173 БТР, 1562 боевых бронированных машины.
Кроме того, были уничтожены 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 93 станций РЭБ, четыре РЛС ПВО, 1493 автомобиля и 30 единиц инженерной и другой техники.
Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Курской области были уничтожены штурмовые группы ВСУ, состоящие из бывших заключённых, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих
- Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей
- Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус
- И. о. директора «РОСИЗО» стал заместитель Галактионовой Москвичев
- Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50%
- Орбан призвал отменить антироссийские санкции
- Пашинян провел телефонный разговор с Путиным
- В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС
- Минобороны: Части ВСУ хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области
- В Казани захотели провести зимние Игры БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru