В ведомстве уточнили, что это находящиеся в Суджанском районе деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное.

В сообщении говорится, что указанные населённые пункты были освобождены в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее в российском Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили в Курской области 63% территорий, которые были заняты украинскими военными, сообщает RT.

