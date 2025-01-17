ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области
Российская армия за две недели января освободила четыре населённых пункта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что это находящиеся в Суджанском районе деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное.
В сообщении говорится, что указанные населённые пункты были освобождены в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север».
Ранее в российском Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили в Курской области 63% территорий, которые были заняты украинскими военными, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru