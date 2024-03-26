В СБУ подтвердили, что за подрывом Крымского моста стоит Киев

По его словам, после этого руководители спецслужб Запада сказали: «Вы лучшие, мы снимаем шляпы».

Отмечается, что для этого были использованы самодельные взрывные устройства, которые замаскировали под рулоны тепличной пленки. Общий вес гексогеновой смеси составил 14 тонн.

Фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября 2022 обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Погибли пять человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом.

После первого взрыва, как тогда говорил Малюк, СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля 2023 года плавучие дроны-камикадзе ударили по мосту, повредив пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения.

Ранее Малюк пригрозил, что украинские силы уничтожат Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

