В СБУ подтвердили, что за подрывом Крымского моста стоит Киев
За подрывом Крымского моста стоит Украина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.
По его словам, после этого руководители спецслужб Запада сказали: «Вы лучшие, мы снимаем шляпы».
Отмечается, что для этого были использованы самодельные взрывные устройства, которые замаскировали под рулоны тепличной пленки. Общий вес гексогеновой смеси составил 14 тонн.
Фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября 2022 обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Погибли пять человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом.
После первого взрыва, как тогда говорил Малюк, СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля 2023 года плавучие дроны-камикадзе ударили по мосту, повредив пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения.
Ранее Малюк пригрозил, что украинские силы уничтожат Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru