В Курске частные дома повреждены после атаки беспилотников
8 ноября 202501:55
Украинские беспилотники уничтожены над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Губернатор отметил, что над областным центром сработала система ПВО.
«Над городом сбиты... беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе», - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Сведения о последствиях атаки уточняются.
По данным СМИ, над Курском прогремело несколько мощных взрывов.
Ранее силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ, запущенных по территории Белгородской, Курской и Брянской областей.
