В Курске частные дома повреждены после атаки беспилотников

Украинские беспилотники уничтожены над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор отметил, что над областным центром сработала система ПВО.

«Над городом сбиты... беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Сведения о последствиях атаки уточняются.

По данным СМИ, над Курском прогремело несколько мощных взрывов.

Ранее силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ, запущенных по территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

ФОТО: РИА Новости
