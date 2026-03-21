В Саратове два человека обратились к медикам после атаки БПЛА
21 марта 202606:35
Два человека обратились за помощью врачей в Саратове после атаки БПЛА. Об этом рассказал глава области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин рассказал, что в Энгельсе гражданская инфраструктура получила повреждения при беспилотной атаке.
