Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину
6 мая 202608:20
Юлия Савченко
Германия не поставляет Украине ракеты Taurus. Об этом заявило посольство страны в России в беседе с «Известиями».
«Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца... и не имеет ничего добавить в этой связи», - рассказали в диппредставительстве.
Как сообщил Мерц ранее, Берлин в настоящий момент не поставляет указанный тип ракет.
В феврале министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что его страна по-прежнему исключает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
