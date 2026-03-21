Собянин: ПВО сбила 13 летевших на Москву дронов

Военные сбили 13 беспилотников, следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере Мах.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву», - написал градоначальник.

Позднее мэр заявил об отражении атаки еще семи дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Московским регионом, ликвидировали 66 украинских БПЛА.

ФОТО: РИА Новости
