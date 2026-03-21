Собянин: ПВО сбила 13 летевших на Москву дронов
21 марта 202602:23
Военные сбили 13 беспилотников, следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере Мах.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву», - написал градоначальник.
Позднее мэр заявил об отражении атаки еще семи дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией России, в том числе Московским регионом, ликвидировали 66 украинских БПЛА.
- Собянин: ПВО сбила 13 летевших на Москву дронов
- Трамп: США рассматривают сокращение военных усилий на Ближнем Востоке
- Глава ФБР заявил о якобы связанных с РФ хакерах, взломавших аккаунты в Signal
- Над Россией сбили 66 украинских БПЛА за три часа
- СМИ: Пентагон готовит переброску войск США в Иран
- СМИ: Базы миссии НАТО в Ираке подвергались атакам
- Прокуратура запросила 400 часов работ для рэпера Oxxxymiron
- СМИ: В ЕС допустили перенос отказа от российской нефти
- США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
- При атаке дрона в Белгородской области пострадали два человека