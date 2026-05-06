Кравцов: Треть учителей в РФ составляет молодежь в возрасте до 39 лет

Более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет работает в школах России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба Минпросвещения.

Как отметил Кравцов, с каждым годом внимание абитуриентов к выбору профессии педагога усиливается.

«Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тыс. учителей до 39 лет - 32,5% от общего количества учителей», - указал министр.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в девяти педагогических вузах организовали обучение 35 тысяч преподавателей естественно-научного цикла и точных дисциплин. Как отметил Кравцов, в числе приоритетов развитие наставничества, поддержка молодых учителей, создание условий для закрепления в профессии.

Ранее Минпросвещения анонсировало введение в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России», пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
