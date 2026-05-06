Кравцов: Треть учителей в РФ составляет молодежь в возрасте до 39 лет
Более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет работает в школах России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба Минпросвещения.
Как отметил Кравцов, с каждым годом внимание абитуриентов к выбору профессии педагога усиливается.
«Сегодня в общеобразовательных организациях работает свыше 346 тыс. учителей до 39 лет - 32,5% от общего количества учителей», - указал министр.
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в девяти педагогических вузах организовали обучение 35 тысяч преподавателей естественно-научного цикла и точных дисциплин. Как отметил Кравцов, в числе приоритетов развитие наставничества, поддержка молодых учителей, создание условий для закрепления в профессии.
Ранее Минпросвещения анонсировало введение в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России», пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Кравцов: Треть учителей в РФ составляет молодежь в возрасте до 39 лет
- Под Брянском после атаки БПЛА загорелся свинокомплекс «Мираторга»
- Медведев: Животный страх неприемлемого урона предотвратит большую бойню в Европе
- Захарова опровергла слухи о том, что имеет гражданство США
- В МВД назвали регионы, где чаще всего совершали преступления в 2026 году
- В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину
- В Госдуме объяснили отзыв ВНЖ у мигрантов
- Bottega Veneta зарегистрировала товарный знак в России
- За ночь над Россией уничтожили 53 украинских дрона