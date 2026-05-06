База для UFC? Что даст российским юниорам допуск на соревнования по ММА
Любительские соревнования позволят России подготовить больше качественных бойцов, заявил НСН Александр Шлеменко.
Российские спортсмены ждут возможности отстоять честь страны на международной арене, а им самим это поможет построить профессиональную карьеру, рассказал российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в беседе с НСН.
Исполком Международной Федерации ММА принял решение восстановить членство Союза ММА России. Российские юниоры будут допущены к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Его слова приводит РБК. Шлеменко позитивно оценил этот шаг.
«Мы выступаем лучше всех. У нас порядка 5000 детей ездят на соревнования — одна из крупнейших сетей школ в мире. Россия постоянно показывает хороший результат — у нас порядка 10 чемпионов мира. Наша сборная в лидерах с самого периода образования союза ММА и появления международных турниров. Ребята этого ждали, к тому же отдельная мотивация в том, что будет флаг и гимн — это позволит отстаивать честь своей страны. Такие вещи воспитывают патриотические мотивы в детях и подростках. К тому же, от этого выиграют все. В любых видах спорта соревнования с сильнейшими позволяют профессионалам вырасти», — подчеркнул он.
Боец добавил, что такие турниры могут стать первой ступенькой в будущей карьере.
«Любительские смешанные единоборства очень сильно отличаются от профессиональных, однако в них есть большой плюс. Участие в соревнованиях позволяет выстроить базу, с которой потом очень легко стать профессионалом. Это очень сильно влияет и дает колоссальный опыт. Очень многие бойцы из новой когорты прошли через это — те же Вадим Немков, Магомед Анкалаев, чемпион промоушена PFL Рамазан Курамагомедов», — указал он.
Ранее боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил в эфире НСН шансы российских женщин на успехи в спортивном ММА.
Горячие новости
- База для UFC? Что даст российским юниорам допуск на соревнования по ММА
- Кравцов: Треть учителей в РФ составляет молодежь в возрасте до 39 лет
- Под Брянском после атаки БПЛА загорелся свинокомплекс «Мираторга»
- Медведев: Животный страх неприемлемого урона предотвратит большую бойню в Европе
- Захарова опровергла слухи о том, что имеет гражданство США
- В МВД назвали регионы, где чаще всего совершали преступления в 2026 году
- В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину
- В Госдуме объяснили отзыв ВНЖ у мигрантов
- Bottega Veneta зарегистрировала товарный знак в России