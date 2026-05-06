В МВД назвали регионы, где чаще всего совершали преступления в 2026 году

Преступления за три месяца 2026 года чаще всего совершались на Алтае, на Чукотке и в Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД.

Всего в начале года в стране зарегистрировали свыше 396 тысяч преступлений - 27,1 правонарушений на 10 тысяч населения. На Алтае на 10 тысяч жителей приходится 44,7 преступления, на Чукотке - 43,7, а в Карелии - 41,7. В число регионов, где правонарушения совершались чаще всего, вошли также Кировская и Сахалинская области, Хакасия, Магаданская и Томская области.

По данным МВД, реже всего за три месяца преступления совершали в Калмыкии, Чечне и Дагестане - 2,1, 4,6 и 12,09 правонарушений соответственно.

Между тем президент Владимир Путин призвал силовиков «самым решительным, жестким образом» пресекать попытки диверсионно-террористических актов и экстремистских деяний в период подготовки к сентябрьским выборам, пишет Ura.ru.

