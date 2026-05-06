В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
6 мая 202608:40
Юлия Савченко
Дорожная авария с участием микроавтобуса со школьниками произошла в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщило общественное телевидение страны.
По данным полиции, в районе поселка Инавасиро в ДТП попали несколько автомобилей. Обстоятельства инцидента выясняются.
В результате аварии погиб по меньшей мере один школьник, еще 26 человек получили травмы.
Ранее в Москве в массовой аварии с автомобилем «Камаз» пострадали не менее семи человек, пишет 360.ru.
