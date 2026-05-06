В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Дорожная авария с участием микроавтобуса со школьниками произошла в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщило общественное телевидение страны.

По данным полиции, в районе поселка Инавасиро в ДТП попали несколько автомобилей. Обстоятельства инцидента выясняются.

В результате аварии погиб по меньшей мере один школьник, еще 26 человек получили травмы.

