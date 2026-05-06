Захарова опровергла слухи о том, что имеет гражданство США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь опровергла слухи о наличии гражданства или вида на жительство в США. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила, что подобные фейки о ней и членах ее семьи возникли сразу после назначения ее на должность в МИД.
«У меня ни у кого, ни у мужа, ни у дочки, ни у мамы, ни у папы нет никакого гражданства и никогда не было», - отметила дипломат.
По словам Захаровой, у членов ее семьи и ближайших родственников никогда не было ВНЖ за рубежом или приравниваемых к ним пролонгированных виз.
Ранее представитель МИД заявила, что Госдепартамент США использует навязывание американского гражданства детям дипломатов РФ в качестве инструмента давления на дипперсонал, пишет Ura.ru.
