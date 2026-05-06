Аннулирование вида на жительство (ВНЖ) для мигрантов связано с усиленным вниманием государства к их деятельности на территории России, рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с НСН.

Более восьми тысяч оформленных документов на вид на жительство иностранцев в России аннулировали за первый квартал 2026 года. Это на 90% больше, чем в 2025 году за аналогичный период. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ. Матвеев связал рост данных с улучшением контроля за ситуацией.