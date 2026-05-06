В Госдуме объяснили отзыв ВНЖ у мигрантов
Государство стало лучше контролировать тех, кто приехал на учебу или работу, заявил НСН Михаил Матвеев.
Аннулирование вида на жительство (ВНЖ) для мигрантов связано с усиленным вниманием государства к их деятельности на территории России, рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с НСН.
Более восьми тысяч оформленных документов на вид на жительство иностранцев в России аннулировали за первый квартал 2026 года. Это на 90% больше, чем в 2025 году за аналогичный период. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ. Матвеев связал рост данных с улучшением контроля за ситуацией.
«Вид на жительство подразумевает легальное нахождение в стране. То есть человек либо учится, либо он трудоустроен. Если он утрачивает работу или прекращает учебу, но никак себя не легализует, то за ним начинается более жесткий контроль. Также достаточно распространена история, когда люди фиктивно зачисляются в университеты, а на самом деле не учатся, а работают. В таком случае им аннулируют ВНЖ. Этот процесс не обязательно означает совершение правонарушений. У человека просто может закончиться основание для пребывания в России. Когда это обнаруживают, его не депортируют — он должен выехать из страны, но может вернуться легально с другой целью. А если кто-то отказывается, то попадает в реестр контролируемого пребывания мигрантов, ему блокируют счета, карточки и SIM-карты, оформленные на его имя. Мигрант в таком случае лишается возможности приобретать недвижимость, автомобили, а в конечном счете, его задерживают и высылают», — отметил он.
Ранее Матвеев объяснил НСН, почему даже 12 миллионов мигрантов не помогут решить дефицит кадров в России.
Горячие новости
- В МВД назвали регионы, где чаще всего совершали преступления в 2026 году
- В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину
- В Госдуме объяснили отзыв ВНЖ у мигрантов
- Bottega Veneta зарегистрировала товарный знак в России
- За ночь над Россией уничтожили 53 украинских дрона
- США решили закрыть генконсульство в Пешаваре
- Захарова: Дипломаты РФ готовы к возможным провокациям на 9 Мая в Европе
- В Госдуме предложено ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей
- СМИ: Иностранную мебель могут обложить заградительной пошлиной