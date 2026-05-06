Под Брянском после атаки БПЛА загорелся свинокомплекс «Мираторга»
Пожар произошел на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области после атаки беспилотников. Об этом говорится в сообщении компании.
ЧП произошло на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе. Пожар полностью уничтожил один из производственных корпусов.
По данным компании, огонь локализовали и ликвидировали силами персонала. Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие принимает необходимые меры, чтобы как можно скорее полностью восстановить работу объекта.
Ранее дроны ВСУ атаковали объекты сельхозпредприятия АПХ «Мираторг» в брянском селе Сачковичи, получил ранения сотрудник комплекса, пишет Ura.ru.
