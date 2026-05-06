Bottega Veneta зарегистрировала товарный знак в России
6 мая 202607:59
Юлия Савченко
Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал в России свой товарный знак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
По данным ведомства, заявка на регистрацию бренда была подана в июне прошлого года. Роспатент принял решение о регистрации в мае 2026-го.
Ранее модный дом Max Mara зарегистрировал в РФ товарный знак, напоминает 360.ru. Под ним компания сможет продавать одежду, обувь, аксессуары.
