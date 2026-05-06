Медведев: Животный страх неприемлемого урона предотвратит большую бойню в Европе
Россия может ответить на попытки Европы навязать ей концепцию «мира посредством силы» с помощью своей концепции безопасности «через животный страх Европы». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы», — отметил политик в статье для RT.
По мнению Медведева, уговоры, «демонстрация благих намерений», добрая воля и односторонние шаги для укрепления доверия не должны быть инструментами Москвы по предотвращению «большой бойни». Как отметил зампред СБ, необходимо формировать у Германии и поддерживающей страну Европы понимание неотвратимости получения неприемлемого урона при реализации плана «Барбаросса 2.0».
Ранее Медведев назвал «потенциальными целями» европейские предприятия, задействованные в производстве беспилотников для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Ленинском районе Подмосковья загорелась церковь
- Профсоюз мигрантов выступил против завоза иностранцев в Россию
- База для UFC? Что даст российским юниорам допуск на соревнования по ММА
- Кравцов: Треть учителей в РФ составляет молодежь в возрасте до 39 лет
- Под Брянском после атаки БПЛА загорелся свинокомплекс «Мираторга»
- Медведев: Животный страх неприемлемого урона предотвратит большую бойню в Европе
- Захарова опровергла слухи о том, что имеет гражданство США
- В МВД назвали регионы, где чаще всего совершали преступления в 2026 году
- В Японии 26 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину