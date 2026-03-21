В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
21 марта 202603:25
Гражданская инфраструктура получила повреждения при атаке БПЛА в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры», - заявил губернатор.
Как уточнил Бусаргин, в нескольких домах частично выбиты стекла. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на столицу дронов.
