В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

Гражданская инфраструктура получила повреждения при атаке БПЛА в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры», - заявил губернатор.

Как уточнил Бусаргин, в нескольких домах частично выбиты стекла. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на столицу дронов.

ФОТО: РИА Новости
