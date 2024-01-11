В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже из храма иконы
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Инцидент произошел 9 января. Грабитель находился в храме около трех часов и попал на камеры наблюдения. Он вынес икону «Всецарица» в серебряном окладе вместе с пожертвованиями прихожан в виде примерно 20 золотых украшений в пакете.
Подозреваемого в краже задержали по горячим следам около ТЦ на проспекте Культуры. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что забрал драгоценности, а икону выбросил.
По словам Волк, икона Богоматери также найдена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru