В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже из храма иконы

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел 9 января. Грабитель находился в храме около трех часов и попал на камеры наблюдения. Он вынес икону «Всецарица» в серебряном окладе вместе с пожертвованиями прихожан в виде примерно 20 золотых украшений в пакете.

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Подозреваемого в краже задержали по горячим следам около ТЦ на проспекте Культуры. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что забрал драгоценности, а икону выбросил.

По словам Волк, икона Богоматери также найдена.

Ранее сообщалось, что в России на четверть снизилось количество угонов автомобилей.


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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
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