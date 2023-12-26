Роман «1984» Оруэлла воровали из магазинов в 2023 году чаще всего
В «Читай-городе» по итогам годовой инвентаризации не досчитались почти 300 тысяч книг, сообщили НСН в сети книжных магазинов.
По итогам года число краж в сравнении с 2022 годом снизилась 10%. В список самых украденных книг попали «1984» Джорджа Оруэлла, «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «Девушка с деньгами» Анны Веселко и «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода. При этом в компании отметили, что роман Оруэлла также является и самой продаваемой книгой.
По итогам инвентаризации в 2023 году в книжных магазинах также часто пропадала учебная литература в ценовом сегменте от 100 до 400 рублей – атласы и контурные карты по географии с 6 по 9 класс, буквари, рабочие тетради с 1 по 4 класс, книги по воспитанию детей и детские сказки.
Ранее книжный сервис Яндекс Плюса Букмейт назвал самые популярные книги уходящего года. В список вошли «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, книга-приквел «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» и «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана, сообщает «Радиоточка НСН».
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