Роман «1984» Оруэлла воровали из магазинов в 2023 году чаще всего

По итогам года число краж в сравнении с 2022 годом снизилась 10%. В список самых украденных книг попали «1984» Джорджа Оруэлла, «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «Девушка с деньгами» Анны Веселко и «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода. При этом в компании отметили, что роман Оруэлла также является и самой продаваемой книгой.

По итогам инвентаризации в 2023 году в книжных магазинах также часто пропадала учебная литература в ценовом сегменте от 100 до 400 рублей – атласы и контурные карты по географии с 6 по 9 класс, буквари, рабочие тетради с 1 по 4 класс, книги по воспитанию детей и детские сказки.

Ранее книжный сервис Яндекс Плюса Букмейт назвал самые популярные книги уходящего года. В список вошли «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина, книга-приквел «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» и «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана, сообщает «Радиоточка НСН».

