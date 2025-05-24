Алаудинов: В Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ

Тысячи брошенных сослуживцами тел боевиков ВСУ остаются в местах активных боевых действий на приграничных участках Курской области. Об этом рассказал РИА Новости замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ абсолютно равнодушны к своим подразделениям, их «забрасывают как мясо, уничтожают большими партиями». Украинскому командованию безразличны гибель и ранения личного состава. Там, где проходили бои на линии соприкосновения, остается большое количество тел бойцов ВСУ.

«Они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что противник абсолютно не забирает раненых и тела погибших.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что буферная зона на границе с Украиной должна пройти «подальше» от территории РФ.

