Алаудинов: В Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ
Тысячи брошенных сослуживцами тел боевиков ВСУ остаются в местах активных боевых действий на приграничных участках Курской области. Об этом рассказал РИА Новости замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, ВСУ абсолютно равнодушны к своим подразделениям, их «забрасывают как мясо, уничтожают большими партиями». Украинскому командованию безразличны гибель и ранения личного состава. Там, где проходили бои на линии соприкосновения, остается большое количество тел бойцов ВСУ.
«Они у нас получается валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — подчеркнул Алаудинов.
Он добавил, что противник абсолютно не забирает раненых и тела погибших.
Ранее Апти Алаудинов заявил, что буферная зона на границе с Украиной должна пройти «подальше» от территории РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru