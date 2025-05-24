Овечкин первым из российских хоккеистов получил приз Марка Мессье

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин стал обладателем приза хоккеиста Марка Мессье. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

Награду получает игрок, который демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами. Приз вручают с сезона-2006/07, победителя определяет сам Мессье - бывший игрок «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин стал первым россиянином, который был удостоен этой награды.

В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона российский хоккеист забросил 44 шайбы и отдал 29 голевых передач в 65 матчах.

Ранее Александр Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма.

