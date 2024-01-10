СМИ: В России на четверть снизилось количество угонов автомобилей
Число краж и угонов транспортных средств в прошлом году уменьшилось почти на 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику МВД России.
По данным ведомства, в январе—ноябре 2023 года было зарегистрировано 6,58 тысячи краж автомобилей. Это на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Известно, что больше всего машин в прошлом году было угнано в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском, Красноярском, Приморском краях.
Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, изменения могут быть связаны в том числе с увеличением числа камер наблюдения в городах страны, пишет RT.
Кроме того, в ВСС указали, что раньше угнанные машины вывозили на Украину и в страны Прибалтики. Границы с этими государствами были закрыты после начала специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru