В Санкт-Петербурге нашли более двух тонн кокаина
31 марта 202312:37
Силовикам удалось изъять партию кокаина общим весом в 225 килограмма, сообщает телеграм-канал Baza.
Наркотик обнаружили в Колпинском районе, когда двое мужчин доставали из тайника брикеты с кокаином. Сообщается, что это местные жители 46 и 50 лет.
Специалисты оценивают подобную партию в более чем миллиард рублей.
Официальная представитель МВД Ирина Волк заявила, что партия прибыла в Россию из Латинской Америки.
Ранее у берегов Колумбии выловили подлодку с кокаином и трупами.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru