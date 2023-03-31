В Санкт-Петербурге нашли более двух тонн кокаина

Наркотик обнаружили в Колпинском районе, когда двое мужчин доставали из тайника брикеты с кокаином. Сообщается, что это местные жители 46 и 50 лет.

Специалисты оценивают подобную партию в более чем миллиард рублей.

Официальная представитель МВД Ирина Волк заявила, что партия прибыла в Россию из Латинской Америки.

Ранее у берегов Колумбии выловили подлодку с кокаином и трупами.

