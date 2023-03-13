Килограмм кокаина пытались провезти на такси в Москве

Столичная полиция задержала троих злоумышленников при попытке перевоза одного килограмма кокаина в автомобили такси. Как стало сегодня известно, наркокурьеров перехватили в минувшую субботу, 11 марта.

При обыске в машине были обнаружены два инсулиновых шприца, стеклянная колба с ватой, трубка из стекла для курения наркотика и непосредственно упаковка с белым порошком. Проведённая экспертиза показала, что это кокаин, сообщают «Известия».

Задержаны двое перевозчиков наркотического средства, выяснилось, что ранее они уже находились под судом за убийство, а один в добавок отбывал наказание за сбыт наркотиков.

