Килограмм кокаина пытались провезти на такси в Москве
Столичная полиция задержала троих злоумышленников при попытке перевоза одного килограмма кокаина в автомобили такси. Как стало сегодня известно, наркокурьеров перехватили в минувшую субботу, 11 марта.
При обыске в машине были обнаружены два инсулиновых шприца, стеклянная колба с ватой, трубка из стекла для курения наркотика и непосредственно упаковка с белым порошком. Проведённая экспертиза показала, что это кокаин, сообщают «Известия».
Задержаны двое перевозчиков наркотического средства, выяснилось, что ранее они уже находились под судом за убийство, а один в добавок отбывал наказание за сбыт наркотиков.
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