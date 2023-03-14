Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
В Тихом океане у берегов Колумбии обнаружили 14-метровую субмарину с почти тремя тоннами кокаина на борту, а также двумя трупами, сообщает DailyMail.
Национальные военно-морские силы Колумбии выяснили, что экипаж подлодки состоял из четырех человек, однако двое из команды погибли, предположительно, от отравления ядовитыми парам. Двух других моряков госпитализировали.
По информации издания, субмарина могла переводить груз массой до шести тонн. Стоимость такого багажа оценивается в 72 млн фунтов стерлингов (около 6,6 млрд рублей, или 87,5 млн долларов).
Ранее сообщалось, что итальянские полицейские поймали группу наркодилеров, которые пытались перевезти 125 кг кокаина в головках пармезана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
- «Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России
- Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов»
- Армения отказалась от услуг России на переговорах с Азербайджаном
- В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
- Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
- Госдума ввела ответственность за дискредитацию добровольцев СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru