Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии

В Тихом океане у берегов Колумбии обнаружили 14-метровую субмарину с почти тремя тоннами кокаина на борту, а также двумя трупами, сообщает DailyMail.

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Национальные военно-морские силы Колумбии выяснили, что экипаж подлодки состоял из четырех человек, однако двое из команды погибли, предположительно, от отравления ядовитыми парам. Двух других моряков госпитализировали.

По информации издания, субмарина могла переводить груз массой до шести тонн. Стоимость такого багажа оценивается в 72 млн фунтов стерлингов (около 6,6 млрд рублей, или 87,5 млн долларов).

Ранее сообщалось, что итальянские полицейские поймали группу наркодилеров, которые пытались перевезти 125 кг кокаина в головках пармезана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолумбияТрупКокаинПодлодка
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