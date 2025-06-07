В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки БПЛА

Обломки беспилотника рухнули на крышу частного дома в Рязанской области. Об этом заявил глава региона Павел Малков.

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Как отметил губернатор, средства ПВО и РЭБ сбили БПЛА над территорией области, обошлось без пострадавших.

«Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», - написал Малков в Telegram.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников ВСУ над регионами России, включая Рязанскую область.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиРязанская Область

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