В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки БПЛА
7 июня 202502:40
Обломки беспилотника рухнули на крышу частного дома в Рязанской области. Об этом заявил глава региона Павел Малков.
Как отметил губернатор, средства ПВО и РЭБ сбили БПЛА над территорией области, обошлось без пострадавших.
«Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», - написал Малков в Telegram.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников ВСУ над регионами России, включая Рязанскую область.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru