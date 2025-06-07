Силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Московский регион
7 июня 202501:57
Один беспилотник, который летел на столичный регион, уничтожен средствами ПВО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион», - указал градоначальник.
На месте падения обломков дрона находятся специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил, что военные ликвидировали 15 летевших к Москве беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru