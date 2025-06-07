Силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Московский регион

Один беспилотник, который летел на столичный регион, уничтожен средствами ПВО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин заявил об уничтожении трех атаковаших Москву беспилотников

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион», - указал градоначальник.

На месте падения обломков дрона находятся специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что военные ликвидировали 15 летевших к Москве беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры