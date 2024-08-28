В Ростовской области сбили четыре БПЛА
28 августа 202404:02
Четыре украинских беспилотника сбито в Ростовской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших нет.
По данным Telegram-канала Mash, горит Глубокинская нефтебаза в Каменском районе — полыхают несколько цистерн.
18 августа глава региона сообщил об отражении атаки беспилотников на юго-востоке Ростовской области, в результате которой обломки упали на промсклады в Пролетарске и вызвали пожар дизтоплива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru