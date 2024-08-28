В Ростовской области сбили четыре БПЛА

Четыре украинских беспилотника сбито в Ростовской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Нефтебазы, КуАЭС и ЗАЭС: ВСУ атаковали Ростовскую область

По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, горит Глубокинская нефтебаза в Каменском районе — полыхают несколько цистерн.

18 августа глава региона сообщил об отражении атаки беспилотников на юго-востоке Ростовской области, в результате которой обломки упали на промсклады в Пролетарске и вызвали пожар дизтоплива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры