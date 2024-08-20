После ЧП на нефтебазе в Ростовской области в больницах остаются 13 пожарных
После чрезвычайного происшествия на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области в больницах все еще находятся 13 пожарных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он подчеркнул, что работа по ликвидации пожара продолжается. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения задействованы два пожарных поезда, пять магистральных трубопроводов и водоем, откуда подается вода. Для предотвращения распространения огня на окружающие территории были созданы дополнительные минерализованные полосы.
Также на прилегающую территорию произведены два сброса воды с помощью самолетов Ил-76 МЧС России. По оценкам оперативных служб, опасность распространения огня на жилые здания и другие объекты отсутствует.
В воскресенье глава региона сообщил о отражении атаки беспилотников на юго-востоке Ростовской области, в результате которой обломки упали на промсклады в Пролетарске и вызвали пожар дизтоплива. К утру вторника площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров, охвачены 20 из 74 емкостей. В ходе тушения пожара пострадали 41 пожарный, в городе введен режим ЧС, передает «Радиоточка НСН».
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