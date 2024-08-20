После ЧП на нефтебазе в Ростовской области в больницах остаются 13 пожарных

После чрезвычайного происшествия на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области в больницах все еще находятся 13 пожарных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что работа по ликвидации пожара продолжается. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения задействованы два пожарных поезда, пять магистральных трубопроводов и водоем, откуда подается вода. Для предотвращения распространения огня на окружающие территории были созданы дополнительные минерализованные полосы.