Гладков: Двое мужчин пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Легковой автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области обломки дрона ВСУ упали на приют для животных

По его словам, инцидент произошёл в селе Устинка Белгородского района движущийся. В результате детонации дрона были ранены двое мужчин.

«У одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма... В Октябрьской РБ врачи оказали им первую медицинскую помощь», - написал губернатор.

Он добавил, что для дальнейшего лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино в результате атаке украинского дрона один человек погиб и один пострадал, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеБеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры