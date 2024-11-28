Гладков: Двое мужчин пострадали при атаке дрона в Белгородской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Устинка Белгородского района движущийся. В результате детонации дрона были ранены двое мужчин.

«У одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго — баротравма... В Октябрьской РБ врачи оказали им первую медицинскую помощь», - написал губернатор.

Он добавил, что для дальнейшего лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино в результате атаке украинского дрона один человек погиб и один пострадал, сообщает РЕН ТВ.