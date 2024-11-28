Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ

Двадцать пять украинских беспилотников сбили над территорией России, передает Минобороны.

Прошедшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в Минобороны.

Так, 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом, еще два – над Ростовской областью.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА уничтожили в двух районах региона, в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, напоминает 360.ru.

