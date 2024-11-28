Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
Двадцать пять украинских беспилотников сбили над территорией России, передает Минобороны.
Прошедшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в Минобороны.
Так, 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем, шесть – над Брянской областью, три – над Крымом, еще два – над Ростовской областью.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА уничтожили в двух районах региона, в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Рябков заявил, что передача Киеву ядерного оружия спровоцирует разрастание конфликта
- Губернатор: Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
- ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
- СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн
- Экс-глава MI6: Европа и Россия находятся в состоянии войны
- В Госдуме считают условия Украины для переговоров неуместными
- СМИ: Разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки
- СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»
- Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru