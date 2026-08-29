РФ увеличит число грантов на обучение иностранных студентов
Министерство науки и высшего образования России увеличит количество грантов на обучение иностранных студентов и готово увеличить квоту на обучение иностранцев. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе Казанского глобального молодежного саммита.
По его словам, число грантов вырастет с двух тысяч до трех тысяч.
Накануне Фальков встретился с министрами образования и руководителями вузов зарубежных стран. Он напомнил, что с 2025 года впервые наряду с квотами на обучение иностранных студентов были введены и гранты для наиболее способных и подготовленных, талантливых иностранцев. Известно, что они предполагают не только оплату обучения, но и средства на проезд, страховку, оплату проживания и стипендию для обучающихся, прибывших из других стран.
Российский министр напомнил, что ежегодно для иностранных студентов выделяют 50 тысяч мест в российских вузах, пишет РИА Новости.
Ранее в Минобрнауки объявили, что свыше 450 тысяч человек поступили в вузы России в рамках приемной кампании текущего года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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