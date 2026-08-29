РФ увеличит число грантов на обучение иностранных студентов

По его словам, число грантов вырастет с двух тысяч до трех тысяч.

Накануне Фальков встретился с министрами образования и руководителями вузов зарубежных стран. Он напомнил, что с 2025 года впервые наряду с квотами на обучение иностранных студентов были введены и гранты для наиболее способных и подготовленных, талантливых иностранцев. Известно, что они предполагают не только оплату обучения, но и средства на проезд, страховку, оплату проживания и стипендию для обучающихся, прибывших из других стран.

Российский министр напомнил, что ежегодно для иностранных студентов выделяют 50 тысяч мест в российских вузах, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобрнауки объявили, что свыше 450 тысяч человек поступили в вузы России в рамках приемной кампании текущего года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».