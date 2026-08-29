«Авито Услуги»: Россияне стали собирать «киберклубы» дома
Россияне стали собирать собственные «киберклубы» дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Авито Услуги».
По данным источника, в июле 2026 года спрос на аренду оборудования для видеоигр в России вырос сразу в нескольких категориях. В компании рассказали, что одним из самых заметных трендов оказалась виртуальная реальность. Так, только за месяц спрос на аренду VR-очков в июле вырос на 27,6%.
При этом в фирме добавили, что растет интерес и к технике для совместных игр. Согласно информации организации, аренда геймпадов за месяц выросла на 43,1%.
Уточняется, что игровые приставки по-прежнему остаются основой домашней игровой зоны. Так, в июле текущего года спрос на их аренду увеличился на 46,5%. Еще на 63,8% вырос интерес к аренде проекторов.
Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью, а показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.
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