«Авито Услуги»: Россияне стали собирать «киберклубы» дома

При этом в фирме добавили, что растет интерес и к технике для совместных игр. Согласно информации организации, аренда геймпадов за месяц выросла на 43,1%.

Уточняется, что игровые приставки по-прежнему остаются основой домашней игровой зоны. Так, в июле текущего года спрос на их аренду увеличился на 46,5%. Еще на 63,8% вырос интерес к аренде проекторов.

Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью, а показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.