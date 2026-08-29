В РФ разработали проект ПДД для роботов-доставщиков

В России разработали проект правил дорожного движения (ПДД) для роботов-доставщиков, его конкретные параметры будут четко прописаны в итоговом постановлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Отмечается, что профильные ведомства страны согласовали требования к их работе в городской среде. Экспериментальный правовой режим по использованию роботов будет запущен в 35 субъектах сроком на три года.