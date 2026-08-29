В РФ разработали проект ПДД для роботов-доставщиков

В России разработали проект правил дорожного движения (ПДД) для роботов-доставщиков, его конкретные параметры будут четко прописаны в итоговом постановлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Отмечается, что профильные ведомства страны согласовали требования к их работе в городской среде. Экспериментальный правовой режим по использованию роботов будет запущен в 35 субъектах сроком на три года.

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Известно, что проект разработали представители Минэкономразвития, Минтранса и МВД. Уточняется, что смысл режима заключается в том, чтобы на практике обкатать и закрепить безопасные условия работы роботов в городской черте.

По словам Никитина, речь идет об идентификации роботов-доставщиков, скорости их движения по тротуарам, ответственности операторов и взаимодействии с пешеходами. Политик добавил, что роботы не должны создавать помех людям, все конкретные ограничения по зонам четко пропишут в итоговом постановлении.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пресс-центре НСН заметил, что в ближайшем будущем роботов-доставщиков станет настолько много, что придется считать их полноценными участниками движения.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МВДПДДМинтрансТранспортРоботы

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