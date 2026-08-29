Режиссер Учитель призвал сохранить живое кино на фоне развития ИИ

Он напомнил, что сейчас с помощью технологий можно сгенерировать изображение, заменить лицо, актера.

«Индивидуальность не уйдет, это точно. Как она будет сочетаться с технологиями, это вопрос», - заметил режиссер.

Учитель подчеркнул, что развитие новых технологий сейчас оказывает влияние на кинематограф и в ближайшие годы может привести к еще более серьезным изменениям.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что через полгода-год ИИ сможет создавать спецэффекты, неотличимые от CG (Computer Graphics. - прим. НСН).