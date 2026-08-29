Режиссер Учитель призвал сохранить живое кино на фоне развития ИИ
Из-за стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий необходимо сохранить пространство для живого и талантливого кинематографа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России, режиссера Алексея Учителя.
Он напомнил, что сейчас с помощью технологий можно сгенерировать изображение, заменить лицо, актера.
«Индивидуальность не уйдет, это точно. Как она будет сочетаться с технологиями, это вопрос», - заметил режиссер.
Учитель подчеркнул, что развитие новых технологий сейчас оказывает влияние на кинематограф и в ближайшие годы может привести к еще более серьезным изменениям.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что через полгода-год ИИ сможет создавать спецэффекты, неотличимые от CG (Computer Graphics. - прим. НСН).
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