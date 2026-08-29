Сечин заявил о стабильных ценах «Роснефти» на топливо для российского рынка
«Роснефть» продолжает обеспечивать внутренний рынок топливом с учетом ограничений, связанных с поддержанием нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом говорится в сообщении организации по итогам первого полугодия.
Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин уточнил, что отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам, что обеспечивает значимый вклад в сдерживание инфляции. В «Роснефти» добавили, что снабжение потребителей моторным топливом является одним из основных приоритетов организации.
Уточняется, что за январь-июнь 2026 года на внутреннем рынке было реализовано 18,8 млн тонн нефтепродуктов. При этом по итогам первого полугодия «Роснефть» нарастила добычу углеводородов до 124,6 млн тонн.
Рост в нефтяном сегменте компания объяснила увеличением добычи на шельфе, окончанием ремонтных работ и смягчением ограничений производства. Известно, что за первое полугодие компания пробурила более 44 тысяч метров скважин, и в эксплуатацию ввели десять новых скважин.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на данные Energy Aspects Ltd сообщило, что за первые три недели августа поставки бензина на внутренний рынок России сократились почти на 20% в годовом исчислении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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