В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»
Случаи заражения субвариантом коронавируса «Арктур» были зафиксированы в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства напомнили, что эту «версию» COVID-19 ранее выявили в Индии, первые генетические последовательности уже внесены в базу VGARus.
Регулятор отметил, что «Арктур» может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью, и заразившийся им переносит заболевание в лёгкой форме.
«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», - заключили в Роспотребнадзоре.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил НСН о появлении в ближайшем будущем новой российской вакцины от коронавируса.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным
- Украина договорилась с Польшей о разблокировке транзита зерна
- Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности
- МИД выразил послу США протест из-за поддержки Кара-Мурзы
- СМИ: Путин отправкой Ту-95 на Тихий океан послал Западу сигнал по Украине
- В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»
- МАИ отменил дистанционный формат обучения из-за кори
- Twitter заблокировал аккаунт секретариата ШОС
- Российский боец MMA будет участвовать в выборах депутатов ДНР
- Хиллари Клинтон выразила уверенность в победе Джо Байдена на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru