В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»

В сообщении ведомства напомнили, что эту «версию» COVID-19 ранее выявили в Индии, первые генетические последовательности уже внесены в базу VGARus.

Регулятор отметил, что «Арктур» может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью, и заразившийся им переносит заболевание в лёгкой форме.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», - заключили в Роспотребнадзоре.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил НСН о появлении в ближайшем будущем новой российской вакцины от коронавируса.

