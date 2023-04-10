От «Омикрона»: В Ниц имени Гамалеи анонсировали появление новой вакцины от коронавируса

Сегодня замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России продолжается процесс эволюции коронавируса - в стране боеле 600 штаммов "омикрона", и этим летом пандемия не закончится. По словам Альтштейна, именно против этого штамма разрабатывается новая вакцина.

«Над ней сейчас работают. Новый препарат будет направлен против доминирующего сегодня “Омикрона”. США нас опередили, тамошние корпорации Pfizer и Moderna выпустили такую вакцину еще в прошлом году, в сентябре уже началась вакцинация населения Америки. Отечественная вакцина будет создана на основе “Спутника”, ученые лишь заменят содержимое — вместо генома исходного варианта вируса вставят геном “Омикрона”. Уже прошла первая фаза испытаний, полагаю, что близка к завершению вторая. Нужно получить разрешение Минздрава, когда оно появится, сказать трудно», — заявил Альтштейн.

Собеседник НСН подтвердил, что о завершении пандемии говорить еще не стоит.

«Пандемия пока продолжается, хоть и снижается. Коронавирус готовится перейти в группу сезонных вирусов. В течение лета ожидается спад заболеваемости, а осенью вполне может быть и новый подъем, могут появиться более заразные варианты вируса. Но, конечно, о таких цифрах, которые были год назад, речь уже не идет», — отметил медик.

Ученый заявил, что людям, находящимся в группе риска, по-прежнему нужно регулярно вакцинироваться.

«Это касается прежде всего пожилых людей. Им нужно прививаться раз в полгода. Остальные могут вакцинироваться по желанию. Та вакцина, которая у нас есть сейчас, защищает от осложнений и от смерти, но при этом она очень слабо защищает от заражения», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Альтштейн рассказал, сколько россиян уже вакцинировалось и будет ли увеличиваться этот показатель в дальнейшем.

«Сегодня привито порядка 60% взрослого населения. Это не очень хороший показатель, должно быть как минимум 75-85%. Однако сейчас это уже пройденный этап. Эпидемия постепенно будет сворачиваться, а спустя некоторое время ВОЗ объявит о прекращении пандемии. Уже сейчас заболевает лишь 50-70 тысяч человек в день, в то время как на пике пандемии эта цифра составляла 3,5 миллиона. К тому же, летальность “Омикрона” довольно низкая, умирают значительно меньше заболевших, чем в 2020-2021 годах», — подытожил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что каждый новый штамм коронавируса имел улучшенные военно-биологические свойства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

